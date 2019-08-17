Роскосмос нашел способ сделать спутники «невидимыми»

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ укрытия или маскировки космических аппаратов от обсерваторий.

Для это предлагается покрывать спутники специальной воздушно-пузырчатой пленкой, которая рассеивает свет. В результате при наблюдениях с Земли видимость объекта сокращается в десять и более раз за счет рассеивания отраженного от пузырьков света.

Маскировке подлежат космические аппараты, расположенные на орбитах с высотой более 10—20 тысяч километров, где радиолокационные средства наблюдения становятся малоэффективными и поэтому применяются оптические наблюдения, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Ранее стало известно, что в России разрабатывается проект подзарядки спутников на орбите. Функцией роботов станет преобразование солнечной энергии, сбор отражаемого от планеты света и подпитка электричеством по радиоканалам Земли. Система позволит продлить сроки службы спутников в 1,5 раза и сэкономить до 3 млрд рублей.