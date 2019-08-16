Минприроды РФ заберет у губернаторов право решать, где тушить пожары

В Минприроды РФ предложили перевести на федеральный уровень вопрос по установлению зон контроля лесных пожаров. Таким образом, у регионов заберут право решать, где эти пожары тушить.

Также в документе, направленном в правительство, отмечается необходимость исключить возможность регионов самостоятельно менять границы установленных зон и в том числе включать в них арендуемые лесные участки, территории с объектами инфраструктуры, земли лесного фонда, примыкающие к ООПТ федерального значения, а также к государственной границе.

Еще в Минприроды предлагают возрождать парк лесной авиации и создавать новые межрегиональные подразделения, пишет «Коммерсант».

Экологи предложения поддерживают, но указывают, что без увеличения ежегодного финансирования с 7 до 30 млрд рублей пожарная катастрофа повторится в следующем году.