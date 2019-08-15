Призовой фонд турнира по Dota 2 превысил 33 миллиона долларов

Призовой фонд The International-2019, главного турнира года по Dota 2, достиг отметки в 33 миллиона долларов. Это рекордная сумма для киберспорта.

Первоначально призовой фонд составлял всего 1,6 млн долларов. Далее сумма росла по мере увеличения продаж, связанных с внутриигровым «Боевым пропуском». Компания-разработчик игры Valve выделяет на турнир 25% со всех продаж данного продукта. Общее увеличение составляет уже 1 963% от изначальной суммы.

На данный момент эта сумма уже превысила прошлогодний призовой фонд The International на $7,5 миллиона. При этом победителю турнира достанется более 45% от общего фонда, то есть около 15 миллионов долларов.

Напомним, ранее стало известно, что Минпросвещения РФ готово рассмотреть предложение о введении уроков киберспорта в школах.