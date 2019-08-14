Минпросвещения РФ готово рассмотреть предложение о введении уроков киберспорта в школах

Министерство просвещения России готово рассмотреть предложение Института развития интернета о введении в школах факультативных уроков по киберспорту в качестве эксперимента.

Министерство готово ознакомиться со всеми деталями предложения, при этом не упустив важность вопроса безопасности и здоровья детей, когда речь идет о гаджетах и их влиянии на подростков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ИРИ, данная инициатива может быть внедрена в 2020—2025 годах в рамках проекта «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». В нескольких школах субъектов РФ могут появиться уроки по киберспорту. Полученные навыки могут быть применены в системе высшего образования и улучшить подготовку кадров в IT-сферу.

Ранее сообщалось, что ИРИ рассматривает вариант трансформации предмета «Технология» в занятия по робототехнике, виртуальной реальности.



