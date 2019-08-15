Чистая прибыль Carlsberg за полгода выросла на 24,6%

Пивоваренная группа Carlsberg отчиталась о результатах за первое полугодие 2019 года. Чистая прибыль группы выросла на 24,6%, до $461,3 млн.

Прибыль на акцию за январь — июнь составила 20,3 кроны ($3,04) против прибыли в 16,2 кроны ($2,4) годом ранее, передает агентство «Прайм».

Выручка Carlsberg за шесть месяцев увеличилась на 6,5% год к году, до 32,99 млрд крон ($4,9 млрд).

«В России конкурентная среда усилилась в 2019 году. В результате органическое снижение общих объемов составило 3%», — пишет компания.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании пивоваренная компания, сегодня занимает лидирующие позиции на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, «Балтика» и другие. Продукция продается более чем в 150 странах. Частью Carlsberg Group является крупнейший производитель пива в России «Балтика».