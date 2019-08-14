Кредиторы совладельца FUN24 решили попросить суд о введении в компании конкурсного производства

Фото: Инна Серова

На собрании кредиторов ООО «ТФК» приняли решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении в компании конкурсного производства. Сейчас «ТФК» находится в начальной стадии банкротства, в отношении нее введено наблюдение.

Из сообщения временного управляющего неясно, кто принимал участие в собрании кредиторов. Однако из картотеки арбитражного дела следует, что других кредиторов, кроме ПАО «ИнтехБанк» с требованиями на 239,5 млн рублей, у «ТФК» нет. Бенефициаром «ТФК» является некий Евгений Родионов.

Совладельцами FUN24 является упомянутая компания «ТФК», ООО «Камелия» и собственно «ИнтехБанк». В отношении «Камелии», которую контролирует сын бывшего депутата Казгордумы Ильгиза Минкина Дмитрий Минкин, введено конкурсное производство. На одном из заседаний по банкротному делу налоговики заподозрили Минкина в выводе активов на 1,2 млрд рублей.