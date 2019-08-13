Верховный суд России встал на сторону семьи из Башкирии в деле об ипотеке

Верховный суд России встал на сторону молодой семьи из Башкирии в деле о просроченном ипотечном кредите. Кредитор добивался через суд досрочного возврата займа и продажи взятой в ипотеку квартиры на торгах.

«Российская газета» описывает ситуацию следующим образом. Еще летом 2006 года супруги взяли в ипотеку однокомнатную квартиру и в течение 9 с лишним лет вовремя гасили кредит. Однако летом 2015 года они допустили несколько просрочек, а банк почти в то же время передал права требования другому кредитору.

В итоге кредитор через суд потребовал от семьи досрочно вернуть оставшуюся сумму в размере 458 тысяч рублей, выплатить более 80 тысяч рублей за пользование займом, пеню за просрочку в размере 115 тысяч рублей, а также выставить на торги их квартиру, которую оценили в 1,28 миллиона рублей.

Ответчики, в свою очередь, обжаловали вердикт в Верховном суде, который постановил, что нижестоящая инстанция неправильно применила нормы действующего законодательства, поскольку должна была «точно рассчитать количество просрочек должника по платежам, их период и учесть рыночную стоимость квартиры».

Суд первой инстанции посчитал доводы кредитора неправомерными, однако апелляционная инстанция, а вслед за ней и Верховный суд Башкирии с кредитором согласились, решив, что ипотечное жилье можно выставить на торги.

Судя по данным портала «Право.ру», ВС РФ вынес решение еще в апреле 2019 года, направив дело на новое рассмотрение в ВС Башкирии. Однако на втором круге иска кредитор отказался от своих требований.



Напомним, в августе Верховный суд РФ также вынес постановление, в соответствии с которым банки не должны подвергаться штрафу за нарушение законодательства о коллекторской деятельности.

