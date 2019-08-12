Нападающий «Зенита» Джорджевич перешел в «Локомотив»

Питерский «Зенит» и московский «Локомотив» объявили о завершении между клубами сделки по переходу нападающего Луки Джорджевича в состав «железнодорожников». Подробности трансфера не сообщаются.

«Я очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Локомотив». Важно, что здесь меня действительно ждут, в меня верят. Это добавляет сил. Вижу свое будущее в «Локомотиве», — сказал 25-летний футболист.

В «Локомотиве» Джорджевич будет выступать под 22-м игровым номером.

Отметим, что последние два сезона Джорджевич провел в аренде в тульском «Арсенале», выступая за который, сыграл 50 матчей, забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач. По итогам сезона-2018/19 Джорджевич вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата России.