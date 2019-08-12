Впервые в России: тематическая лекция президента корпорации Haier

29 августа 2019 года впервые в России с лекцией в Казанском (Приволжском) федеральном университете выступит господин Чжан Жуйминь — генеральный директор корпорации Haier.

Тема лекции — разработка новых методов управления современным производством на примере корпорации Haier. Участие в мероприятии — бесплатное. Чтобы принять участие в открытой бесплатной лекции г-на Чжан Жуйминя, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В 2015 году в рейтинге Thinkers 50 Чжан Жуйминь стал одним из 50 лучших мировых управленческих мыслителей. Благодаря созданию беспроигрышной модели RenDanHeYi в эпоху интернета Чжан Жуйминь заработал благодарность менеджеров по всему миру.

Чжан Жуйминь имеет множество наград в области международного менеджмента и инноваций в сфере управления, в том числе: