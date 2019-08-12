Китайский автопроизводитель из топ-3 отказался от производства автомобилей в России

Третий по величине китайский автопроизводитель Changan отказался от совместного производства автомобилей на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Теперь все новые автомобили этого производителя будут поставлять в Россию из КНР.

Производство автомобилей Changan началось на «Моторинвесте» в 2016 году. Как сообщили на этом заводе, к настоящему моменту сборочная линия для китайских автомобилей уже демонтирована. Автодилеры также подтвердили, что сейчас все автомобили Changan поставляют прямиком из Китая.

«Известия» со ссылкой на собственные источники связывают разрыва отношений китайского автопроизводителя и завода в Липецкой области с судебным процессом по иску другого китайского автопроизводителя, Great Wall к компании «Ирито», у которой с «Моторинвестом» общие бенефициары — семья Резниковых. Great Wall потребовало взыскать с «Ирито» задолженность на сумму $50 млн, однако Арбитражный суд Москвы отказал Great Wall в иске напрямую к «Ирито», поскольку выяснилось, что около 20 договоров о поставке были заключены не с АО «Ирито», а с фирмами-пустышками.

Напомним, в марте этого года В Китае официально начались продажи автомобиля Changan CS85 Coupe, который многие охарактеризовали как «копию» BMW X4.

