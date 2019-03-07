В Китае стартовали продажи автомобильной «копии» BMW X4

В Китае официально начались продажи автомобиля Changan CS85 Coupe, который напоминает BMW X4.

Характеристики и внешние габариты автомобиля схожи с немецким кроссовером. В частности, у новинки аналогичный удлиненный капот, формы и боковины, пишут «Автоновости дня».

Changan CS85 Coupe оснащен двумя турбированными двигателями на 1,5 и 2,0 литра с мощностью 178 и 233 л. с. Первый мотор работает в паре с шестиступенчатой «механикой» и «автоматом», а второй — с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость автомобиля в Китае варьируется от 136 900 до 169 900 юаней, что в пересчете по текущему курсу — от 1,3 до 1,6 млн рублей.

Напомним, ранее «Автостат» составил рейтинг самых популярных автомобилей на российском рынке в феврале.