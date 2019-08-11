Ученые нашли связь между частым употреблением кофе и возникновением мигреней
Ученые из Гарвардской медицинской школы (США) выявили связь между частым употреблением кофе и приступами головной боли. Эксперимент проводился с участием 100 добровольцев.
Участники исследования отвечали на вопросы анкеты два раза в день на протяжении 6 недель и записывали данные об употреблении кофе, а также рассказывали о приступах головной боли, пишут «Известия».
Отмечается, что в среднем каждый из испытуемых за 6 недель перенес восемь приступов мигрени. Именно в те дни, когда они пили много кофе, у них болела голова.
По словам исследователей, к возникновению мигреней может привести употребление трех и более напитков с кофеином в день. При этом употребление одной-двух чашек кофе ежедневно не увеличивает вероятность возникновения головной боли, отмечается в тексте.
Ранее сообщалось, что ежедневное употребление горячих напитков, содержащих кофеин, включая кофе или чай, за несколько часов до сна не оказывает влияние на его качество
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