Ученые нашли связь между частым употреблением кофе и возникновением мигреней

Ученые из Гарвардской медицинской школы (США) выявили связь между частым употреблением кофе и приступами головной боли. Эксперимент проводился с участием 100 добровольцев.

Участники исследования отвечали на вопросы анкеты два раза в день на протяжении 6 недель и записывали данные об употреблении кофе, а также рассказывали о приступах головной боли, пишут «Известия».

Отмечается, что в среднем каждый из испытуемых за 6 недель перенес восемь приступов мигрени. Именно в те дни, когда они пили много кофе, у них болела голова.

По словам исследователей, к возникновению мигреней может привести употребление трех и более напитков с кофеином в день. При этом употребление одной-двух чашек кофе ежедневно не увеличивает вероятность возникновения головной боли, отмечается в тексте.

Ранее сообщалось, что ежедневное употребление горячих напитков, содержащих кофеин, включая кофе или чай, за несколько часов до сна не оказывает влияние на его качество



