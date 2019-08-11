Совфед заподозрил заподозрил западные силы в манипуляции протестующими в Москве

В Совете Федерации заподозрили зарубежные силы в манипулировании россиянами. Представители ведомства считают, что на акции 10 августа в Москве на проспекте Сахарова они использовали Youtube, чтобы провоцировать граждан на нарушение закона.

«В частности, по полученной нами информации на 10 августа, наши зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube) для фактического манипулирования гражданами России, пришедшими на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве», — цитирует ТАСС слова зампредседателя комитета по международным делам Андрея Климова.

Он отметил, что людям просто начали приходить уведомления от источников, на которые они не были подписаны. Сенатор уточнил, что вся полученная информация носила подстрекательский характер.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием прекратить рекламировать незаконные массовые мероприятия на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

