Тренер Леонид Слуцкий завел страничку в «Инстаграм»

Российский тренер по футболу Леонид Слуцкий зарегистрировался в социальной сети «Инстаграм».

«Hello friends, welcome to my official Instagram account! Дорогие друзья, приветствую Вас в моем официальном инстаграм аккаунте», — написал Слуцкий под первой публикацией на страничке.

За несколько часов на аккаунт тренера подписались 19 тысяч пользователей.

