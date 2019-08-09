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Тренер Леонид Слуцкий завел страничку в «Инстаграм»

21:59, 09.08.2019
Тренер Леонид Слуцкий завел страничку в «Инстаграм»
Фото: commons.wikimedia.org

Российский тренер по футболу Леонид Слуцкий зарегистрировался в социальной сети «Инстаграм».

«Hello friends, welcome to my official Instagram account! Дорогие друзья, приветствую Вас в моем официальном инстаграм аккаунте», — написал Слуцкий под первой публикацией на страничке.

За несколько часов на аккаунт тренера подписались 19 тысяч пользователей.

Напомним, ранее стало известно, что Игорь Коновалов удалил фотографии с «Рубином» в «Инстаграм» и подписался на «Спартак».

СпортФутбол
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