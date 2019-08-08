Пользователи из Казани, Уфы и других городов сообщают о сбоях в работе Avito

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В работе сайта объявлений Avito произошел сбой по всей России.

Согласно данным сервиса Downdetector, неполадки в работе Avito стали появляться после 21:00 мск.

Половина пользователей испытывают проблемы со входом в аккаунт. Еще 49% пожаловались на сбои в работе сайта.

Проблемы в работе «Авито» наблюдаются по всей России. Больше всего о них сообщают жители Казани, Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Омска, Сургута, Нижнего Новгорода и других городов.