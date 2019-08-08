МегаФон вложит 2 млрд рублей в новый формат розничных салонов

Фото: ru.wikipedia.org/ Archiev, Russian Aeronautical Society

ПАО «МегаФон» намерено вложить до 2 млрд рублей в проект по внедрению инновационного формата магазинов под названием «Салон будущего». Это следует из сообщения компании о финансовых результатах за II квартал 2019 года.

Согласно этому же сообщению, за отчетный период МегаФон нарастит выручку на 4,5%, до 85,6 млрд рублей. Чистая прибыль с учетом влияния МСФО (IFRS) 16 составила 2,9 млрд руб., без учета МСФО (IFRS) 16 — 3,8 млрд руб.

Кроме того, компания сообщила, что в июне 2019 года она завершила процедуру выкупа оставшихся акций у миноритарных акционеров. Бумаги МегаФона более не торгуются на Лондонской фондовой и Московской биржах. Выкуп акций произвели частично за счет заемных средств, что привело к увеличению долговой нагрузки с начала этапов выкупа. Компания направила часть прибыли на обслуживание долга. При этом в целом за отчетный период компания сократила чистый долг до 360,6 млрд рублей.