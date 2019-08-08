Сегодня в Татарстане воздух прогреется до +22 градусов

В четверг, 8 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможен дождь.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +17°С до 22°С. В Казани днем ожидается от +18°С до 20°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +17°С до 21°С.