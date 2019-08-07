Кабмин РТ выделил землю в Лаишевском районе под строительство ритуального объекта

Участок земли в Лаишевском районе республики площадью 5,003 га выделили под строительство ритуального объекта. Документ был подписан 2 августа и. о. премьер-министра РТ Рустамом Нигматуллиным.

«Перевести земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 16:24:090704:195 площадью 5,0003 гектара, расположенный в Лаишевском муниципальном районе, <...> находящийся в государственной собственности, в целях размещения объекта ритуальной деятельности», — сказано в документе постановления.

Ранее «Реальное время» рассказывало о деталях нового казанского кладбища, которое должно быть открыто в сентябре этого года. Похоронный комплекс занимает территорию в 86 га, 39 из которых отведены для захоронения православных людей. Территорию в 37 га занимает мусульманское кладбище. Также в кладбищенском комплексе предусмотрена система видеонаблюдения, отдельные беседки для прощания и теплые туалеты.

