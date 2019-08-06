Вирус африканской чумы свиней может прийти в Татарстан из Ульяновской области — видео

Карантин в связи с африканской чумой свиней (АЧС) введен в 11 регионах. Вирус может прийти в Татарстан из соседней Ульяновской области, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ со ссылкой на заявление специалистов Россельхознадзора.

Идрис Гатин, начальник отделения госветнадзора Управления Россельхознадзора по РТ, указал, что риск связан с развитыми транспортными связями двух регионов. «Через Татарстан проходят федеральные дороги, очень большой поток транспорта», — пояснил он.

В 45% случаев передача вируса происходит через корма, которые не прошли термическую обработку. При этом вирус может распространиться.

В 2016 году в Татарстане уже фиксировали сильную вспышку АЧС в восьми районах Татарстана, куда вирус попал из Чувашии. Тогда в районе вводили карантин, а под нож пришлось пустить более 400 особей. Поголовье свиней в Татарстане сейчас превышает полмиллиона.

В 45% случаев передача вируса происходит через корма, которые не прошли термическую обработку. При этом вирус, неопасный для человека, но смертельный для свиней, может переносить как человек, так и животные и птицы. К примеру, грибники могут занести вирус на ферму через ботинки — отсюда и недавняя просьба к владельцам свиней не ходить в лес.