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«Казметрострой» потребовал банкротства «Гидроспецстроя» за долг в 9,7 млн рублей

13:23, 06.08.2019
«Казметрострой» потребовал банкротства «Гидроспецстроя» за долг в 9,7 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

АО «Казметрострой» обратилось в Арбитражный суд Татарстана с требованием признать банкротом АО «Казанское специализированное управление «Гидроспецстрой».

Сумма требований составляет 9,7 млн рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Напомним, что в Ульяновской области «Гидроспецстрой» подозревают в мошенничестве, совершенном во время работ по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища. Сумма ущерба от махинаций оценивается следствием в 61 млн рублей.

Бизнес Татарстан
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