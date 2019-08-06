«Казметрострой» потребовал банкротства «Гидроспецстроя» за долг в 9,7 млн рублей
АО «Казметрострой» обратилось в Арбитражный суд Татарстана с требованием признать банкротом АО «Казанское специализированное управление «Гидроспецстрой».
Сумма требований составляет 9,7 млн рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Напомним, что в Ульяновской области «Гидроспецстрой» подозревают в мошенничестве, совершенном во время работ по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища. Сумма ущерба от махинаций оценивается следствием в 61 млн рублей.Бизнес Татарстан
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