Новости спорта

22:02 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

22-летний велогонщик скончался после падения на этапе в Польше

21:20, 05.08.2019
22-летний велогонщик скончался после падения на этапе в Польше
Фото: twitter.com/Lotto_Soudal

Бельгийский гонщик велокоманды Lotto Soudal Бьорг Ламбрехт скончался в больнице после падения на третьем этапе «Тура Польши».

На 50 км трассе 22-летний бельгиец врезался в бетонную трубу и был экстренно реанимирован в больницу. Спортсмен получил серьезные травмы головы и по словам врачей не пережил операцию.

«Произошла самая большая трагедия, которая могла случиться для семьи, друзей и партнеров Бьорга. Покойся с миром», — сообщила пресс-служба команды.

Бьорг Ламбрехт считался одним из самых талантливых молодых велогонщиков в мире. На его счету «серебро» юниорского ЧМ-2018.

СпортПроисшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров