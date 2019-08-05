22-летний велогонщик скончался после падения на этапе в Польше

Бельгийский гонщик велокоманды Lotto Soudal Бьорг Ламбрехт скончался в больнице после падения на третьем этапе «Тура Польши».

На 50 км трассе 22-летний бельгиец врезался в бетонную трубу и был экстренно реанимирован в больницу. Спортсмен получил серьезные травмы головы и по словам врачей не пережил операцию.

«Произошла самая большая трагедия, которая могла случиться для семьи, друзей и партнеров Бьорга. Покойся с миром», — сообщила пресс-служба команды.

Бьорг Ламбрехт считался одним из самых талантливых молодых велогонщиков в мире. На его счету «серебро» юниорского ЧМ-2018.