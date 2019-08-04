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Происшествия

В Иране потерпел крушение военный самолет

17:10, 04.08.2019
В Иране потерпел крушение военный самолет
Фото: en.wikipedia.org/ Tasnim

Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны. При этом оба находившихся на борту человека остались живы.

«Причиной крушения стала техническая неисправность. В самолете находились два пассажира, оба здоровы», — приводит «РИА Новости» слова Абдул-Хусейна Рафиепура, губернатора области Тангестан в провинции Бушир со ссылкой на агентство Mehr.

Других подробностей случившегося СМИ не приводят.

Напомним, в июле СМИ сообщили о запуске Ираном баллистической ракеты средней дальности «Шахаб-3».

Происшествия
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