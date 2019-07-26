СМИ сообщили о запуске Ираном баллистической ракеты «Шахаб-3»

Иран испытал баллистическую ракету средней дальности. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.

Ракета «Шахаб-3» пролетела около 1 тысячи километров в северном направлении, после чего упала в пустыне. По оценкам разведки, тестирование является частью усилий Ирана по улучшению дальности и точности пусков.

Официальных сообщений от властей Ирана не поступало.

Напомним, отношения США и Ирана ухудшились, после того как в середине июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран, подчеркнув, что намерены защищать свободу судоходства в регионе.

Кроме того, Вашингтон активно выступает против запусков ракет со стороны Ирана.