В Татарстане начался ремонт участка трассы М-7 — видео

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В Татарстане подрядчик приступил к ремонту 17-километрового участка трассы М-7. Строители рассказали, что дорога станет уникальной для республики, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Главный инженер ФКУ «Волго-Вятскуправдор» Валерий Тимашов рассказал, что при строительстве будут применяться совершенно новые технологии. Например, планируется использовать такие материалы, как дарнит и геосинтетика. В проекте также заложены водопропускные трубы нового поколения.

Работы должны завершиться к концу 2022 года. Еще через 2 года дорожники Татарстана рассчитывают перевести в первую категорию весь отрезок трассы М-7, проходящий через Татарстан.

Ранее «Реальное время» писало, что ремонт участка М-7, на котором расположен мост через Свиягу, обойдется в 4,7 млрд рублей.