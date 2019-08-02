Сергей Веденеев: «Если «Рубин» отбирает очки в Москве у «Локомотива», то что еще говорить?»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев оценил игру казанского «Рубина» на старте сезона в РПЛ.

«Если «Рубин» отбирает очки в Москве у «Локомотива», то что еще говорить? В казанском клубе команда — непонятно что, и там два грузина, одного из которых никто не знает вообще, в плане техники оказываются на голову выше всех россиян — не только из «Локо», но и из «Динамо», которое в Москве же уступило «Рубину».

Никак не ожидал, что обновленный «Рубин» получит территориальное преимущество в матче с «Ахматом». А дело в том, что те самые два грузина, о которых уже говорил, решили на поле все. Ладно, 18-летний Кварацхелия — он из «Локомотива» пришел. А кто второй? Даже фамилии его не знаю, но запомнил: на футболке имя написано — Зурико (Давиташвили, — прим. ред.).

Так вот, оба на флангах, оба техничные — игроки «Ахмата» бегали, никак мяч отобрать не могли ни у одного, ни у второго. Индивидуально сильные ребята — и соперник в ступоре. Никакая командная игра не компенсирует отсутствия индивидуальностей»,- сказал Веденеев.

Напомним, после трех сыгранных туров РПЛ казанский «Рубин» набрал 7 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице.