Тренер самарских «Крыльев Советов» назвал возвращение пива на стадионы неправильным

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович оценил возможное возвращение пива на российские стадионы.

— Возвращение пива на стадионы поднимет посещаемость матчей? Трудно сказать, но, думаю, да. Хотя не скажу, что это правильно. Не боюсь ли, что в меня кинут пивом? Бутылкой-то не смогут, только пластиком, так что не опасно, — сказал Божович.

Отметим, что вчера самарский клуб подписал спонсорское соглашение с АО «Жигулевское пиво».