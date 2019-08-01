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Тренер самарских «Крыльев Советов» назвал возвращение пива на стадионы неправильным

16:11, 01.08.2019
Тренер самарских «Крыльев Советов» назвал возвращение пива на стадионы неправильным
Фото: kc-camapa.ru

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович оценил возможное возвращение пива на российские стадионы.

— Возвращение пива на стадионы поднимет посещаемость матчей? Трудно сказать, но, думаю, да. Хотя не скажу, что это правильно. Не боюсь ли, что в меня кинут пивом? Бутылкой-то не смогут, только пластиком, так что не опасно, — сказал Божович.

Отметим, что вчера самарский клуб подписал спонсорское соглашение с АО «Жигулевское пиво».

СпортФутболОбщество БашкортостанТатарстан
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