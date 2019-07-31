В Росгидромете посоветовали адаптироваться к лесным пожарам

Россиянам надо адаптироваться к лесным пожарам, так как ситуация по ним с каждым годом ухудшаться.

Как заявил глава Росгидромета Максим Яковенко это связано с климатическими изменениями.

Так, в некоторых районах Сибири, средний рост температуры уже превышает 8-10 градусов по Цельсию от многолетних уровней. В дальнейшем из-за этого будет происходить иссушение почв, температура будет повышаться более высокими темпами, чем в среднем по миру. Поэтому, по словам Яковенко, нужно адаптироваться.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пожары в Сибири нужно тушить на месте, а «не из окон Министерства по чрезвычайным ситуациям или Министерства природных ресурсов».

Лесные пожары охватили почти 3 млн гектаров тайги. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

