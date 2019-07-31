Курение и экология являются основными причинами развития рака легкого, по мнению россиян

Россияне назвали курение, экологию и плохое питание основными причинами заболеваемости раком легкого. Такие данные представил ВЦИОМ в своем докладе.

Топ-факторами, повышающими риски возникновения и развития онкологических заболеваний, 67% россиян назвали экологию, 36% — курение и нездоровое питание и 23% — алкоголь. Также 30% респондентов считают риском возникновения раковых заболеваний плохую наследственность.

В исследовании отмечается, что рак легкого, наряду с раком молочной железы и раком желудка, входит в тройку самых распространенных онкозаболеваний, с которыми сталкиваются жители России в своем окружении.

Согласно опросу, мужчины чаще всего болеют раком легкого (39%), на втором месте идет рак предстательной железы (30%) и завершает список рак желудка (24%). Женщины, по мнению россиян, чаще заболевают раком молочной железы (68%), раком желудка (12%) и раком крови (10%).

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что 1,7 млрд рублей из выделенных 7 млрд федеральным бюджетом в рамках нацпроекта «Здравоохранение» потратят на борьбу с раковыми заболеваниями.