День в истории: убийство российских журналистов в ЦАР, день татарской письменности, рождение Гарри Поттера

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 31 июля. Сегодня отмечаются следующие праздники:

День татарской письменности;

День африканской женщины;

День паркового рейнджера.

31 июля произошли следующие события:

781 год — самое старое зарегистрированное извержение вулкана горы Фудзиямы;

1605 год — в Кремле венчан на царство «Димитрий Иванович», более известный как Лжедмитрий I;

1928 год — впервые на заставке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer появился рычащий лев;

1941 год — начало Холокоста, Герман Геринг подписал приказ о назначении главы РСХА Рейнхарда Гейдриха ответственным за «окончательное решение еврейского вопроса»;

1954 год — руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле;

1956 год — в Москве открылся Центральный стадион имени В.И. Ленина (ныне — Лужники);

1957 год — принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жилищного строительства в СССР», давшее начало строительству «хрущевок»;

1991 год — состоялась первая рекламная пиар-акция финансовой «пирамиды» АО «МММ»;

1994 год — россиянин Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,14 м;

1996 год — Федеральный суд Нью-Йорка отменил законодательный акт, ограничивающий свободу слова в интернете;

2006 год — Фидель Кастро временно передал руководство Кубой своему брату Раулю;

2006 год — в России введена в обращение банкнота номиналом 5 тысяч рублей образца 1997 года;

2008 год — НАСА объявило об открытии воды на планете Марс.

Также 31 июля родились: советская и российская певица Эдита Пьеха (1937), начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по РТ Рустем Гумеров (1974), американский актер Уэсли Снайпс (1962), писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг (1965). Сам Гарри Поттер также родился в этот день (1980).

В этот день умер французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери (1944). Кроме того, год назад в Центральноафриканской Республике были убиты военный журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.