Минземимущество Татарстана выставило на торги изъятые сельхозземли
Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило о проведении аукциона по продаже сельхозземель. С молотка пойдут три участка, изъятые у одного владельца в принудительном порядке.
Каждый участок имеет площадь около 50 тысяч кв. м. Они расположены в Кряш-Сердинском сельском поселении Пестречинского района.
Общая стоимость земель превышает 384 тысячи рублей.
В объявлении о проведении аукциона министерство напоминает, что собственник участков или челны его семьи не могут принимать участие в торгах.
Рассмотрение заявок и определение участников продажи проводится 14 августа 2019 года.ОбществоВластьПромышленностьАгропром Татарстан
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