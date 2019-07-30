Минземимущество Татарстана выставило на торги изъятые сельхозземли

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило о проведении аукциона по продаже сельхозземель. С молотка пойдут три участка, изъятые у одного владельца в принудительном порядке.

Каждый участок имеет площадь около 50 тысяч кв. м. Они расположены в Кряш-Сердинском сельском поселении Пестречинского района.

Общая стоимость земель превышает 384 тысячи рублей.

В объявлении о проведении аукциона министерство напоминает, что собственник участков или челны его семьи не могут принимать участие в торгах.

Рассмотрение заявок и определение участников продажи проводится 14 августа 2019 года.