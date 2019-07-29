Суд оштрафовал главу совета тейпов Ингушетии за распространение фейков

Суд Назрани признал председателя Совета тейпов ингушского народа Мурада Даскиева виновым в распространении недостоверной информации. Он был приговорен к штрафу в 15 тысяч рублей.

«Решением мирового судьи судебного участка №8 в Назрани Мурад Даскиев признан виновным в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП)», — передает «Интерфакс» слова адвоката общественного деятеля Басира Оздоева.

Он подчеркнул, что дело против Даскиева было возбуждено из-за обращения к депутатам Народного собрания Ингушетии, опубликованного на сайте Совета тейпов. В этом обращении говорилось о возможной ликвидации Ингушетии из-за пересмотра границ с соседними республиками.

Напомним, что осенью 2018 года в Ингушетии проходили протесты из-за установления границ республики с соседней Чечней. Тогда активисты даже пытались добиться референдума, чтобы отменить решение, принятое властями. Противостояние руководства республики и общественников готово было разрешиться столкновениями, но ситуацию удалось урегулировать.

