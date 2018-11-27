В Ингушетии подали в избирком заявку на референдум о границе с Чечней

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В Ингушетии противники соглашения об административных границах с Чечней 26 ноября подали в избирательную комиссию республики заявку на проведение референдума по этому вопросу.



Представители инициативной группы предложили вынести на голосование следующий вопрос: «Согласны ли вы на установление границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой с изменением территории Республики Ингушетия, предусмотренным соглашением «Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», подписанным главами Республики Ингушетия и Чеченской Республики в Магасе, 26 сентября 2018 года?».

Как пишет «Коммерсант», заявку с большой вероятностью отклонят из-за некорректного вопроса: поскольку четкой границы между республиками не существовало, соглашение не изменило территорию, а установило ее.

Необходимое для подачи заявки заседание инициативной группы состоялось в субботу, 24 ноября. Теперь избирком должен вынести решение в течение 15 дней.



Ранее Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон, утвердивший соглашение о границе с Чечней.

Напомним, парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границы с Чечней, подписанное главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. На фоне принятого решения в Магасе в Ингушетии прошли митинги против изменения территориальных границ.