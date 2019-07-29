В Казани самая длинная пробка растянулась на 4,1 км

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В понедельник самой длинной пробкой в Казани стал утренний затор на проспекте Победы и улице Академика Арбузова. Его длинна достигла 4,1 км.

Проблемы с трафиком на участке от улицы Академика Глушко до Сибирского тракта наблюдались в 08:11, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Сегодня вечером максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов.

В числе крупнейших пробок за сегодня также затор на Горьковском шоссе (3,9 км), Аграрной и Космонавтов (2,4 км), Технической (2,3 км) и Тэцевской (1,9 км).