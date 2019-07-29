Российский дирижер Александр Вакульский скончался в возрасте 70 лет

Уроженец Башкирии, занимавший пост дирижера Амстердамского симфонического оркестра, Александр Вакульский умер на 71-м году жизни.

«В Голландии скончался знаменитый дирижер, уроженец Иглинского района Александр Вакульский. Министерство культуры Башкирии выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и почитателям таланта маэстро», — сообщила пресс-служба Министерства культуры Башкирии.

В сообщении отмечается, что Вакульский широко известен в России и во многих европейских странах.

Вакульский родился 1 января 1949 года в деревне Косино Иглинского района Башкортостана. Он , учился в Уфимской школе музыкального воспитания (ныне интернате-гимназии имени Г. Альмухаметова). Позже он поступил в Ленинградскую консерваторию. В 1976 году переехал из России в Голландию, где стал главным дирижером Национального молодежного оркестра, а также главным дирижером Амстердамского симфонического оркестра, впоследствии проработав на этой должности 23 года.