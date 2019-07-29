Минкомсвязи раскритиковало поправки об ограничении иностранного капитала в «Яндексе» и Mail.ru

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков высказался против законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах.

Носков считает, что законопроект направлен против крупнейших российских компаний, таких как «Яндекс» и Mail.ru Group. «Эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки. Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно», — обращает внимание Носков.

Изменения в законодательстве могут привести к оттоку российских программистов за границу, сообщает «Интерфакс». Министр добавил, что поправки не обсуждались с бизнесом или заинтересованным сообществом. Законопроект о «значимых интернет-ресурсах» поступил в Госдуму 26 июля. Планируется, что признавать ресурсы значимыми станет правительственная комиссия по предложению Роскомнадзора. Инициатор законопроекта — депутат Антон Горелкин уточнял, что законодательная инициатива затронет «Яндекс» и Mail.ru Group.

Напомним, ранее правительство выступило за создание единого портала с данными россиян.