Хабиров пригрозил «оборвать руки» дорожникам

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в ходе отчета о ремонте дворов, который был заслушан на совещании в правительстве региона, обратил внимание на ситуацию у входа в подъезд по ул. Карла Маркса, 6 в Давлеканово.

Хабиров возмутился тем, что что люди, заходя в подъезд, вынуждены спускаться с 20-сантиметрового бордюра по асфальтовой «нашлепке», которая выглядит несуразно.



«Кроме как издевательства над людьми, у нас солидное заседание, я стараюсь слова подобрать, руки хотелось оборвать тем людям, которые за это ответственны. Вот люди выходят из подъезда и перед собой сразу этот бордюр высотой более 20 см, вот эта нашлепка, это типа для инвалидов, городская доступная среда, для колясочников», — цитирует Хабирова ProUfu.ru

Врио главы Башкирии отметил, что будет уволить чиновников «не задумываясь», если те не будут соблюдать регламенты.

Ранее Хабиров рассказал, что доволен ходом программы капитального ремонта домов в республике. «Встряска пошла на пользу», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».