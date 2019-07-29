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Хабиров пригрозил «оборвать руки» дорожникам

10:57, 29.07.2019
Хабиров пригрозил «оборвать руки» дорожникам
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в ходе отчета о ремонте дворов, который был заслушан на совещании в правительстве региона, обратил внимание на ситуацию у входа в подъезд по ул. Карла Маркса, 6 в Давлеканово.

Хабиров возмутился тем, что что люди, заходя в подъезд, вынуждены спускаться с 20-сантиметрового бордюра по асфальтовой «нашлепке», которая выглядит несуразно.

«Кроме как издевательства над людьми, у нас солидное заседание, я стараюсь слова подобрать, руки хотелось оборвать тем людям, которые за это ответственны. Вот люди выходят из подъезда и перед собой сразу этот бордюр высотой более 20 см, вот эта нашлепка, это типа для инвалидов, городская доступная среда, для колясочников», — цитирует Хабирова ProUfu.ru

Хабиров заявил о готовности «оборвать руки» нерадивым коммунальщикам

Врио главы Башкирии отметил, что будет уволить чиновников «не задумываясь», если те не будут соблюдать регламенты.

Ранее Хабиров рассказал, что доволен ходом программы капитального ремонта домов в республике. «Встряска пошла на пользу», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

ОбществоВласть Татарстан
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