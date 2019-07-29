Россия контактировала с оппозицией Венесуэлы

Замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о контактах Москвы с представителями главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо.



По его словам, в России «не укрываются ни от каких контактов», а наоборот, считают, что «чем больше контактов, тем лучше для всех», пишет «РИА Новости».

Рябков отметил, правительство Николаса в курсе контакта России и оппозиции: «Это контакты, нацеленные на обмен информацией и на доведение из первых рук тех позиций и тех подходов, которые отрабатываются».

Ранее власти Венесуэлы сообщили о скором визите президента страны Николаса Мадуро в Россию.