На видеотрансляцию и запись выборов в Госсовет Татарстана потратят более 5 млн рублей

Министерство информатизации и связи Татарстана собирается заплатить 5,1 млн рублей за организацию видеонаблюдения и хранение видеозаписей при проведении выборов депутатов Государственного совета РТ.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 29 июля, а аукцион состоится 31 июля, говорится на сайте госзакупок.

Работы должны быть проведены до 30 сентября, выборы при этом пройдут 8 сентября. Трансляция в реальном времени должна осуществляться с 20 часов дня голосования до проведения заседания ТИК, на котором устанавливаются итоги голосования. Трансляция на служебный портал потребуется с 9 утра дня, предшествующего дню голосования, до составления и подписания протоколов ТИК и УИК об итогах.

Напомним, что по состоянию на 19 июля на выборы в Госсовет РТ зарегистрировали 269 кандидатов.