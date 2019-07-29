День в истории: День тигра, Windows 10 и юбилей Игоря Крутого

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 29 июля. В этот день отмечаются:

Международный день тигра. В 2010 году в Санкт-Петербурге прошел «Тигриный саммит» — международный форум, в ходе которого и был учрежден International Tiger Day;

день рождения NASA — США (1958 год).

Даты:

1586 — 29 июля был основан город Тюмень на реке Туре;

1858 — Япония открыла для иностранцев города Токио и Осаку;

1907 — сэр Роберт Баден-Пауэлл основал в Великобритании организацию бойскаутов;

1921 — Адольф Гитлер возглавил НСДАП;

1954 — опубликована первая часть «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина — «Братство кольца»;

1968 — Папа Римский Павел VI в энциклике, названной Humanae Vitae («Человеческая жизнь»), запретил любые искусственные методы контроля за рождаемостью детей;

2015 — Microsoft представила новую операционную систему Windows 10.

Также 29 июля родились русский художник-маринист Иван Айвазовский (1817), итальянский диктатор, основавший фашизм, Бенито Муссолини (1883) и российский композитор Игорь Крутой (1954), которому сегодня исполняется 56 лет.

Кроме того, в этот день умерли знаменитый голландский художник Винсент Ван Гог (1890) и культовый испанский режиссер Луис Бунюэль (1983).