В Казани пятеро офицеров Росгвардии получили награды татарстанского общества «Динамо»

Пятеро офицеров Росгвардии из ПФО получили памятные медали общества «Динамо» в Казани. Они награждены за вклад в развитие физкультуры и спорта.

«В торжественной обстановке от имени председателя совета ОГО ФСО «Динамо» Асгата Сафарова начальник физической подготовки и спорта полковник Сергей Аристов вручил медали», — говорится в сообщении Росгвардии.

Награды удостоены: