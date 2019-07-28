В Казани пятеро офицеров Росгвардии получили награды татарстанского общества «Динамо»
Пятеро офицеров Росгвардии из ПФО получили памятные медали общества «Динамо» в Казани. Они награждены за вклад в развитие физкультуры и спорта.
«В торжественной обстановке от имени председателя совета ОГО ФСО «Динамо» Асгата Сафарова начальник физической подготовки и спорта полковник Сергей Аристов вручил медали», — говорится в сообщении Росгвардии.
Награды удостоены:
- замначальника физподготовки и спорта Приволжского округа Росгвардии подполковник Виталий Гундров,
- начальник физподготовки и спорта Кировского соединения Росгвардии подполковник Данила Мясников,
- начальник физподготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области Михаил Баев,
- начальник физподготовки и спорта пермского полка Приволжского округа Росгвардии капитан Гусинбек Ибрагимов,
- начальник физподготовки и спорта Управления Росгвардии по Саратовской области капитан Игорь Маньшев.
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