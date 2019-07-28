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В Казани пятеро офицеров Росгвардии получили награды татарстанского общества «Динамо»

13:42, 28.07.2019
В Казани пятеро офицеров Росгвардии получили награды татарстанского общества «Динамо»
Фото: rosgvard.ru

Пятеро офицеров Росгвардии из ПФО получили памятные медали общества «Динамо» в Казани. Они награждены за вклад в развитие физкультуры и спорта.

«В торжественной обстановке от имени председателя совета ОГО ФСО «Динамо» Асгата Сафарова начальник физической подготовки и спорта полковник Сергей Аристов вручил медали», — говорится в сообщении Росгвардии.

Награды удостоены:

  • замначальника физподготовки и спорта Приволжского округа Росгвардии подполковник Виталий Гундров,
  • начальник физподготовки и спорта Кировского соединения Росгвардии подполковник Данила Мясников,
  • начальник физподготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области Михаил Баев,
  • начальник физподготовки и спорта пермского полка Приволжского округа Росгвардии капитан Гусинбек Ибрагимов,
  • начальник физподготовки и спорта Управления Росгвардии по Саратовской области капитан Игорь Маньшев.
ОбществоСпорт Кировская областьТатарстан
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