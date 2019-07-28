На соревнованиях по дрэг-рейсингу погиб российский гонщик

Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рейсингу «Московская миля» в поселке Быково Раменского района.

Авария произошла 27 июля на гоночной трассе, Быков не справился с управлением и вылетел за пределы трассы. При этом машина снесла телевизионную вышку и загорелась. Гонщик скончался, не приходя в сознание.

Дрэг-рейсинг — это гонки на ускорение, проводящиеся на прямой трассе. Как сообщает РЕН-ТВ, «Московская миля» проходит на дистанции 804 метра.

