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Правительство РФ одобрило проект о наказании за нарушение ПДД большегрузами

11:34, 27.07.2019
Правительство РФ одобрило проект о наказании за нарушение ПДД большегрузами
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство РФ одобрило законопроект об изменении ответственности за нарушение правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

Документ предусматривает, что административная ответственность будет наступать в едином размере вне зависимости от формы собственности на транспортное средство и способа фиксации правонарушения, сообщается на сайте правительства РФ.

Размер штрафа будет соответствовать минимальному установленному в настоящее время штрафу для юрлиц.

Напомним, что в России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет действовать ограничение движения грузовиков в дневное время, когда температура воздуха превысит 32°С.

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