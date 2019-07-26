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В Минсвязи предложили снизить стоимость частот для 5G в 85 раз

00:44, 26.07.2019
В Минсвязи предложили снизить стоимость частот для 5G в 85 раз
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Министерстве коммуникаций и связи РФ считают, что необходимо снизить стоимость пользования частотами для сетей 5G. Предлагается сократить тариф для операторов со 112,5 до 1,32 млрд рублей в год.

Такое решение должно облегчить внедрение сетей нового поколения и стимулировать операторов, следует из проекта приказа министерства.

Нынешняя методика не предусматривает особых коэффициентов для радиоэлектронных средств сетей 5G, из-за чего суммарный размер платы за использование радиочастот 4800—4990 МГц и 25,25—29,5 ГГц на всей территории страны составляет 112,5 млрд рублей в год. Это делает внедрение сетей 5G практически невозможным, отмечают в Минкомсвязи. Кроме того, эту сумму придется складывать с платой, уже вносимой операторами, — 15,6 млрд рублей в год.

ТехнологииТелекоммуникации
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