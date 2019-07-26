Губернатор Нью-Йорка запретил удалять кошкам когти

Власти штата Нью-Йорк законодательно запретили процедуру удаления когтей (онихэктомию) у кошек. Губернатор штата Эндрю Куомо подписал соответствующий законопроект.

Чиновник назвал эту процедуру «жестокой и болезненной». Он подчеркнул, что удаление когтей может создать не только физические, но и поведенческие изменения.

За нарушение закона владельцам животных грозит штраф в $1 тысячу. Проект закона не предусматривал таких исключений, как удаление когтей в терапевтических целях или ввиду заболевания домашнего питомца.

На сайте губернатора Нью-Йорка отмечается, что при онихэктомии удаляются последние кости каждого пальца передней лапы. При этом разрываются сухожилия, нервы и связки, которые обеспечивают нормальное функционирование лапы, что приводит к сильной хронической боли и другим серьезным проблемам.