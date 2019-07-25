Правительство РФ планирует увеличить долю производимых в России компонентов для газовых турбин

Правительство России внесло изменения в постановление о производстве промышленной продукции в стране. Согласно документу, в РФ должна вырасти доля производимых компонентов для газовых турбин.

«Постановление предусматривает локализацию производства на территории Российской Федерации газовых турбин мощностью от 35 МВт до 499 МВт. Включает в себя локализацию производства ключевых компонентов, предполагает трансфер необходимых технологий в производство, тем самым обеспечивая энергетическую безопасность страны. Как указано в документе, доля комплектующих российского производства будет расти, начиная с 50% в текущем году до 70% с 2020 года и до 90% с 2022 года», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы Минэнерго.

Документ отдельно оговаривает необходимость установки российского программного обеспечения турбин. ПО должно исключать возможность удаленного доступа в работу агрегатов.

Также постановление устанавливает сроки, в течение которых в России должно быть налажено производство ряда компонентов для газовых турбин мощностью от 35 МВт до 499 МВт. ОГно же определяет, что срок действия лицензии в случае использования в производстве турбин прав лицензионного соглашения должен составлять не менее 25 лет, а условия лицензии должны давать российским лицензиантам право на самостоятельное усовершенствование лицензионных технологий.