В КФУ опровергли, что корпус вуза портит вид на Кремль

Сегодня в Казанском федеральном университете опровергли, что корпус вуза портит вид на Кремль. По словам пресс-службы, лаборатория университета действительно находится по адресу: Большая Красная, 4, но не в той части здания, которая выходит на улицу и обшита сайдингом.

Накануне в КФУ подтвердили «Реальному времени», что в двухэтажном строении на Большой Красной, 4 находится лаборатория Института геологии и нефтегазовых технологий. Следовательно, вузу пришлось бы участвовать в восстановлении исторического облика улицы в буферной зоне памятника ЮНЕСКО — Казанского Кремля. Причина тому — не вписывающийся в историческую зону фасад корпуса, обшитый дешевым сайдингом. Справедливости ради стоит отметить, что здание досталось КФУ по наследству — ранее здесь располагался отдел милиции. В МВД также открестились от строения с неприглядной отделкой. «Реальное время» заказало выписку из ЕГРЮЛ, чтобы выяснить настоящих владельцев помещения. О непростой истории здания и планах восстановления исторического облика этой части улицы читайте в нашем материале.