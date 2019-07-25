День в истории: арест Муссолини, открытие Ромашкинского месторождения и казнь декабристов

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 25 июля:

Сегодня в Белоруссии отмечается День пожарной службы, а в России — День следователя. Тунис 25 июля празднует День республики, а Пуэрто-Рико — День Конституции.

Венесуэльская столица — Каракас — основана 25 июля 1567 года.

В этот же день 1587 года в Японии запретили христианство.

В 1710 году власти Риги присягнули на верность русскому царю Петру I.

В 1814 году было проведено первое испытание паровоза, которое организовал изобретатель Джордж Стивенсон.

Русский физик Борис Розинг 25 июля 1907 года хотел запатентовать телевидение, подав соответствующую заявку. Патент он получил только через 3 года.

В 1930 году большевики приняли постановление о всеобщем начальном образовании.

25 июля 1943 года в Италии был свергнут режим Бенито Муссолини. Сам дуче был арестован.

В Татарстане 25 июля 1948 года открыто Ромашкинское нефтяное месторождение.

Группа Metallica выпустила в этот день в 1983 году свой первый альбом — Kill ’Em All.

В 2000 году на этот день пришлась катастрофа авиалайнера «Конкорд». Сверхзвуковой пассажирский самолет Aérospatiale-BAC Concorde 101 вылетел из Парижа в Нью-Йорк. Двигатель лайнера загорелся при взлете, он рухнул через 2 минуты прямо на гостиницу. В результате авиактастрофы погибли 100 пассажиров и 9 членов экипажа, а также 4 человека на земле.

25 июля родился сербский террорист Гаврило Принцип (1894), покушавшийся на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Это покушение стало поводом для начала Первой мировой войны. Также это день рождения писателя Василия Шукшина (1929), депутата Василия Шандыбина (1941) и сыгравшего Джоуи в «Друзьях» актера Мэтта Леблана (1967).

В этот день в 1826 году были казнены участники восстания декабристов. 25 июля стало днем смерти Павла Пестеля, Михаила Бестужева-Рюмина, Сергея Муравьева-Апостола, Кондратия Рылеева и Петра Каховского. Кроме того, на эту дату приходится смерть матери Ленина — Марии Ульяновой, анархиста Нестора Махно, композитора Исаака Дунаевского и барда Владимира Высоцкого.