Суд арестовал казанца, спровоцировавшего смертельное ДТП под действием наркотиков

Фото: скриншот видео МВД по РТ

Приволжский райсуд Казани направил под арест 28-летнего местного жителя, спровоцировавшего ДТП, в котором погиб 48-летний пешеход. По данным следствия, водитель Lada Priora в этот момент находился под действием наркотиков.

Прокуратура Татарстана поддержала ходатайство следствия об аресте подозреваемого, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Он отправлен в СИЗО до 15 сентября.

В прокуратуре отметили, что подозреваемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что 11 июля мужчина ехал на своей Lada Priora по улице Вишневского. На скорости около 100 км/ч водитель столкнулся с Toyota Land Cruiser. Отечественный автомобиль отскочил на тротуар и сбил пешехода. Тот скончался от полученных травм.