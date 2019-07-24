Завершился Летний кампус РАНХиГС — 2019

Фото: пресс-служба РАНХиГС

23 июля подошло к концу одно из самых ярких летних студенческих событий года — VIII Международный летний кампус Президентской академии. На протяжении двух недель талантливые студенты со всего мира открывали для себя новые горизонты.

Темой Летнего кампуса РАНХиГС — 2019 стали «Инновации и тренды». Своими знаниями и опытом со студентами поделились президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, ректор Президентской академии Владимир Мау, министр экономического развития России Максим Орешкин и несколько десятков представителей всемирно известных компаний.

В официальной церемонии закрытия приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, директор Летнего кампуса, замдиректора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Наталья Демидова, замдиректора кампуса Алексей Спирин, тьюторы и модераторы команд.

К выпускникам Летнего кампуса Президентской академии обратился Роман Шайхутдинов. «Что я вижу тут и что мне нравится — это очень коммуникативные люди с широким кругозором, свежими идеями, отрытыми душами». Он пожелал участникам кампуса сохранять полученные за эти две недели знания, а также найти те проекты и активности, которые им больше всего подходят.

201 участник кампуса из 29 стран и 18 регионов России разделились на 12 межнациональных команд и на протяжении двух недель разрабатывали проекты, направленные на решение одной или нескольких целей устойчивого развития.

Так, участники предложили решение проблемы нехватки места на городских кладбищах; приложение для популяризации переработки пластика; приложение, содержащее информацию о необходимых человеку витаминах; проект по улучшению инфраструктуры деревень; проект по производству умных мусорных баков; приложение для связи людей с ограниченными возможностями с волонтерами; конфеты со «вкусом проблемы» той или иной страны; проект настенных плит, которые фильтруют и очищают воздух как деревья; серию обучающих мультфильмов о защите экологии; проект, направленный на ликвидацию голода, а также грядку для выращивания овощей в домашних условиях.

Наталья Демидова огласила лучший проект кампуса по мнению жюри — мобильное приложение наподобие социальной сети для связи людей с ограниченными возможностями и волонтеров. Приложение может объединять людей по виду заболевания и по месту нахождения. С его помощью люди с ограниченными возможностями смогут самореализоваться в творчестве, а волонтеры — найти место практики.

По традиции Летний кампус РАНХиГС завершился запуском в небо сотен белоснежных воздушных шаров, спуском флага и красочным фейерверком. Самым трогательным и сентиментальным моментом церемонии закрытия стали прощальные слова участников друг другу. В течение нескольких часов студенты под романтичную музыку завязывали ленты на бейждиках друг друга, смеялись и плакали, говорили напутственные слова и пожелания, прощаясь после двух недель совместной жизни на Летнем кампусе РАНХиГС.

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