На вопросы читателей ответит Эмиль Губайдуллин, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019
25 июля в 11.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Эмиль Губайдуллин, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019.
Меньше месяца остается до старта мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019, интерес к событию растет.
Эмиль Фидаилевич в прямом эфире ответит на вопросы читателей о ходе подготовки к Чемпионату и коснется других актуальных тем.
Задать свои вопросы спикеру можно в соцсетях или оставив комментарий к публикации.Мероприятия
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