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На вопросы читателей ответит Эмиль Губайдуллин, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019

09:21, 24.07.2019
На вопросы читателей ответит Эмиль Губайдуллин, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019
Фото: Максим Платонов

25 июля в 11.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Эмиль Губайдуллин, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019.

Меньше месяца остается до старта мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019, интерес к событию растет.

Эмиль Фидаилевич в прямом эфире ответит на вопросы читателей о ходе подготовки к Чемпионату и коснется других актуальных тем.

Задать свои вопросы спикеру можно в соцсетях или оставив комментарий к публикации.

Мероприятия
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