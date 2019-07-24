На вопросы читателей ответит Эмиль Губайдуллин, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019

Фото: Максим Платонов

25 июля в 11.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Эмиль Губайдуллин, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019.

Меньше месяца остается до старта мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019, интерес к событию растет.

Эмиль Фидаилевич в прямом эфире ответит на вопросы читателей о ходе подготовки к Чемпионату и коснется других актуальных тем.

Задать свои вопросы спикеру можно в соцсетях или оставив комментарий к публикации.